Tunisie – TIF 2022 : la Fipa organise des roadshows à Madrid, Paris, Milan et Munich

L’Agence de promotion des investissements étrangers (Fipa-Tunisie) a démarré le 17 mai 2022 des roadshows pour promouvoir le Tunisia Investment Forum (TIF) auprès des investisseurs et opérateurs économiques, a annoncé mardi 18 mai le ministère de l’Economie et du Plan.

Ces roadshows, qui mènent les responsables tunisiens de Madrid à Munich en passant par Paris et Milan, sont supervisés par le ministre de l’Economie et du Plan, Samir Saied, et le directeur général du Fipa-Tunisie Abdelbasset Ghanmi. Ils sont destinés à souligner l’importance d’assister au TIF pour s’informer sur les opportunités d’investissement, de développement d’affaires et de partenariats ainsi que sur les spécificités de la Tunisie et ses avantages comparatifs.

Fipa-Tunisie organise les 23 et 24 juin à Tunis, sous l’égide du ministère de l’Economie et du Plan et en partenariat avec la Banque Mondiale et la Société financière internationale (SFI), la 20e édition du TIF, sous le thème «Tunisie, réformes et valeurs compétitives». Il vise à «mettre en lumière les dernières mesures sur l’environnement des affaires et présenter les activités compétitives qui font de la Tunisie une base de développement productive et durable pour les entreprises internationales», indique la Fipa.

La 20e édition était initialement prévue en juin 2021, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19.

Lancé en 2015, le TIF vise à promouvoir les opportunités d’affaires qu’il offre aux investisseurs. L’édition 2019 du forum avait accueilli 1 320 participants, dont 1 059 Tunisiens et 261 étrangers de 38 pays.

Le forum de cette année intervient à un moment crucial pour la Tunisie, dont l’économie a du mal à redémarrer et qui espère se relancer en attirant des investissements, européens et autres, dans les domaines classiques du textile et habillement, de l’électronique et des composants automobiles, mais aussi dans l’aéronautique, les TICs et l’industrie pharmaceutique, en profitant notamment de la volonté des industriels européens d’être moins dépendants de la Chine et de l’Asie et de réduire leur frais de transport et de logistique.

