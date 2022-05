Il y a un an la grande Zeyneb Farhat nous quittait

Il y a un an, la grande femme de culture et militante des droits de l’Homme tunisienne Zeyneb Farhat nous a quittés. Retour sur le parcours remarquable et impressionnant d’une grande dame qui a marqué plus d’une génération.

Zeyneb Farhat repose en paix depuis le 18 mai 2021, sa disparition avait secoué le monde des arts et de la culture, laissant un grand vide derrière elle, car elle illuminait de sa présence, de ses idées et de son dynamisme la vie culturelle en Tunisie.

Militante farouche de la cause féminise notamment avec l’Association tunisienne des Femmes démocrates (ATFD), de la cause palestinienne et des droits des minorités sexuelles, Zeyneb Farhat a codirigé l’espace El Teatro (fondé dans les années 80) avec son compagnon l’homme de théâtre Taoufik Jebali, un lieu de spectacle, de formation théâtrale, mais aussi de rencontres et d’échange d’idées autour de la vie culturelle, sociale et politique en Tunisie.

« Un espace libre et laïc, ouvert à toutes les expressions artistiques et associatives (…) C’était dans l’euphorie du changement qui a suivi la disparition de Bourguiba et 31 ans de pouvoir absolu », disait-elle.

