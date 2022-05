Tunisie : Hommage à la militante Maya Jribi, décédée il y a 4 ans

La militante Maya Jribi, constituante et ancienne secrétaire générale du Parti Al-Jomhouri est décédée, il y a 4 ans, après un long combat contre la maladie. Hommage à la Femme tunisienne, patriote, engagée et courageuse, qui a consacré sa vie à défendre les droits, l’égalité et les libertés…

Maya Jribi, biologiste de son état, est née à Bou Arada au gouvernorat de Siliana et a vécu à Radès, dans la banlieue sud de Tunis. Elle a marqué l’Histoire de notre pays, étant l’une des plus ferventes militantes contre la dictature, qui s’est battue, sa vie durant, pour les libertés, l’égalité, l’équité et la justice.

Féministe engagée qui a été sur tous les fronts, Maya Jribi a milité depuis son jeune âge : En 1980, elle a intégré l’Union générale des étudiants de Tunisie (Uget), puis la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), avant de cofonder, en 1983, avec Ahmed Nejib Chebbi, le Parti socialiste progressiste (PSP), devenu en 1990, le Parti démocrate progressiste (PDP)..

Figure emblématique de l’opposition au régime de Ben Ali, elle a été élue à l’Assemblée nationale constituante (ANC), au lendemain de la révolution tunisienne ayant abouti à la chute de ce dernier en janvier 2011. Durant son mandat, Maya Jribi s’est battue pour faire valoir les principes de la démocratie et de la liberté, ainsi que les droits de la femme.

Par ses positions courageuses, Maya Jribi s’est aussi opposée à l’obscurantisme religieux et à sa tête le parti islamiste Ennahdha, qui était alors au pouvoir de janvier 2012 à janvier 2014. On se souvient aussi d’une Maya Jribi, au sit-in Errahil en 2013, marchant la tête et le point levés au milieu de ses compatriotes qui scandaient : «C’est elle… c’est elle la femme tunisienne !…»

La militante historique, qui a consacré sa vie à militer pour faire de la Tunisie, un pays libre, où prônent justice égalité et équité, s’est également dignement battue contre la maladie, avant de s’éteindre un triste samedi 19 mai 2018, à l’âge de 58 ans.

Le président de la République, Kais Saïed, a d’ailleurs rendu hommage à Maya Jribi, ce jeudi 19 mai 2022, lors du conseil ministériel, en affirmant que la Tunisie n’oublie pas ses militantes et ses militants. Une minute de silence a également été observée, lors dudit conseil, en hommage à la militante.

Maya Jribi fait partie de ceux ancrés à jamais dans la mémoire collective et que nous ne pouvons oublier…Son combat et son engagement, jusqu’à son dernier souffle, restent intacts et son nom est gravé dans l’Histoire à jamais.

