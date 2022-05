Tunisie : les apiculteurs aux petits soins pour les abeilles

À l’occasion de la Journée mondiale des abeilles et de la Journée mondiale de la biodiversité, célébrées respectivement les 20 et 22 mai de chaque année, le projet Mashrou3i souligne dans l’article ci-dessous l’importance des abeilles et de l’apiculture durable en Tunisie. L’auteur y explore les menaces et les défis auxquels le secteur de l’apiculture est confronté et explique comment le projet Mashrou3i aide les apiculteurs à contribuer aux moyens de subsistance et aux systèmes alimentaires à travers leurs activités.

L’apiculture est une activité très répandue dans le monde, des millions d’apiculteurs en dépendent pour leur subsistance. En tant que pollinisateurs sauvages, les abeilles jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, la promotion du développement durable et l’amélioration de la quantité et de la qualité des productions agricoles.

Cependant, la population des abeilles décline fortement dans de nombreuses régions du monde, en grande partie en raison des pratiques agricoles intensives, de la monoculture, de l’utilisation excessive de produits chimiques et des températures élevées liées au changement climatique. Si cette tendance se poursuit, elle constitue une menace majeure pour la sécurité alimentaire et la nutrition au niveau mondial.

La Tunisie exporte 4,7 tonnes de miel

La Tunisie produit environ 1 750 tonnes de miel par an et les exportations s’élèvent à 4,7 tonnes, principalement à destination de l’Algérie, de la Libye, de la France et de la Belgique. Le miel de bonne qualité coûte cher et est souvent plus difficile à trouver, ce qui explique en partie pourquoi les Tunisiens consomment en moyenne 165gr de miel par an, contre 600gr en France.

Faten Oueslati. Ahlem Trabelsi. Mehdi Oueslati.

Le pouvoir curatif du miel : après avoir obtenu son diplôme en commerce international en 2003, Faten Oueslati n’aurait jamais imaginé qu’elle lancerait un projet d’apiculture 15 ans plus tard. Mais en 2008, sa mère subit un grave problème de santé, ce qui va radicalement changer sa vie personnelle et son parcours professionnel. En se consacrant entièrement à la convalescence de sa mère, elle découvre les propriétés curatives des produits de la ruche. Avec les difficultés de trouver un miel de qualité, Faten décide de se lancer elle-même dans la production.

Aujourd’hui, elle se consacre pleinement au développement de sa marque de miel « Mieli » et au lancement de sa marque de cosmétiques à base de plantes médicinales du gouvernorat de Béja.

La beauté par les abeilles : Ahlem Trabelsi fait également passer son entreprise d’apiculture à la vitesse supérieure grâce au soutien de Mashrou3i. La jeune entrepreneure de Béja développe actuellement une gamme de cosmétiques naturels qui exploite les bienfaits du miel ainsi que le pouvoir des plantes aromatiques, toutes cultivées sur les terres de sa famille.

Promouvoir le miel bio : comme beaucoup de jeunes diplômés sans emploi à Siliana, Mehdi Oueslati a décidé à 37 ans de lancer sa propre entreprise. Avec 20 ruches, il produit l’un des meilleurs miels biologiques de sa région, avec l’arôme du thym ou du romarin des fleurs locales. Mashrou3i a fourni à Mehdi une formation technique sur la production et la commercialisation du miel biologique et des sous-produits de la ruche (cire, pollen, venin, gelée royale).

Petites abeilles pour grands défis : pesticides, pollution, pratiques agricoles intensives et réchauffement climatique sont quelques-uns des défis majeurs auxquels sont confrontés les abeilles et les apiculteurs, comme Adel Bouzidi, originaire de Kasserine. Lors des températures extrêmes de l’été, il perd d’une centaine de ses ruches, qu’il cultive depuis 20 ans dans les oliveraies familiales.

Pour soutenir Adel, Mashrou3i a fourni une formation technique pour renforcer ses compétences techniques en apiculture et améliorer les processus d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Adel Bouzidi. Smart Bee.

L’application qui révolutionne l’apiculture tunisienne

Outre les facteurs externes, tels que le changement climatique, les apiculteurs sont également confrontés à des problèmes généraux tels que le vol et la détérioration des ruches. Parmi les acteurs du secteur apicole qui œuvrent pour l’amélioration des conditions des abeilles, la start-up Iris Technologies a développé l’application SmartBee qui aide plusieurs des bénéficiaires du projet Mashrou3i à monitorer leurs ruches et améliorer la qualité de leur miel.

SmartBee aide les apiculteurs à surveiller la température, l’humidité et la localisation pour protéger les ruches. L’application fonctionne en envoyant des alertes à l’utilisateur décrivant le problème pour éviter qu’il ne s’aggrave, sauvant ainsi la vie des abeilles. De nombreux apiculteurs, dont des bénéficiaires de Mashrou3i, utilisent cet outil numérique pour améliorer leur productivité et garder leurs abeilles vivantes et en bonne santé.

L’idée est venue à Khaled Bouchoucha, directeur général d’Iris Technologies, en 2011, lorsque son père, apiculteur, a perdu un certain nombre de ses ruches lors d’un hiver rude. En discutant de ce problème, Khaled a pensé à intégrer la technologie pour surveiller les ruches. Il a fondé Iris Technologies en 2016 et a développé un dispositif intelligent appelé SmartBee. Iris Technologies est déjà une équipe de 10 ingénieurs et techniciens, plus de 1’000 ruches sont actuellement connectées à SmartBee. L’application est utilisée en Tunisie et dans le monde entier, notamment en France, en Croatie, en Nouvelle-Zélande, en Algérie ou encore en Libye.

