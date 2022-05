Une exposition intitulée « Yàgg na » réunissant six artistes tunisiens et sénégalais, se tient en ce moment à la galerie Teranga Sénégal au Lac 1, en marge de la Biennale d’art contemporain de Dakar.

Organisée par l’Ambassade du Sénégal en Tunisie, l’exposition pluridisciplinaire « Yàagg na » (Depuis longtemps) réunit six artistes : trois sénégalais et trois tunisiennes (Mouna jemal Siala, Chahrazed Fekih et Najet Edhahbi).

L’exposition dont le vernissage a eu lieu hier soir, jeudi 19 mai, en présence de l’ambassadeur sénégalaise, se tient dans cadre du programme parallèle des Off hors frontières de la 14e édition de la Biennale de Dakar qui a lieu cette année du 19 mai au 21 juin, un événement majeur dans le monde de l’art africain contemporain qui se tient depuis 1989, il s’agit de la plus ancienne biennale de ce genre en Afrique.

« Yàgg na », ou « Min Qdim Ezzmen » pour le titre tunisien, se veut le reflet de la proximité culturelle entre la Tunisie et le Sénégal en mettant en évidence la diversité de la création artistique contemporaine des artistes des deux pays.

