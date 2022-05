Conect organise le «Trophée de la femme manager de l’année en Tunisie» 

Les candidatures pour la 3e édition du «Trophée de la femme manager de l’année (TFMA) en Tunisie viennent d’être lancées. Il s’agit d’une initiative lancée en 2018 par la Conect et Alma’S, qui a pour vocation de promouvoir le leadership économique au féminin, de mettre en lumière des parcours d’exception et de servir de modèles aux jeunes générations.

Trois catégories de trophées sont décernées dans chaque édition qui désignent : 1- une manager du- secteur public , une dirigeante d’entreprise publique ou une cadre supérieure dans une administration tunisienne; une manager secteur privé: 2- une Tunisienne dirigeant une entreprise nationale ou étrangère installée en Tunisie; 3- une manager leader d’une ONG ou d’une association nationale ou internationale (société civile et/ou organisations professionnelles.

Six trophées ont déjà été décernés à l’occasion des deux premières éditions de TFMA en 2018 et 2020 à 6 femmes exceptionnelles, notamment Lamia ben Mime, cheffe de cabinet au ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Nejia Gharbi, présidente du conseil d’administration de la STB et directrice générale adjointe de la Caisse des Dépôts et de Consignations (CDC) Henda Rekik, directrice générale de Faurecia et Senda Boukef, directrice générale de Primeur Tunisie; Chéma Gargouri, présidente et fondatrice de la Tunisian association for management and social stability (Tamss) et Hela Gharbi, directrice pays à Oxfam Tunisie.

L’appel à candidatures pour l’édition TFMA 2022 est lancé pour couronner 3 autres femmes qui ont fait l’exception durant leurs parcours, dans les entreprises privées comme dans les administrations et les organisations, et de souligner la contribution déterminante de ces femmes managers dans l’évolution et la modernisation de la Tunisie.

Les femmes tunisiennes à candidater à l’un de ces trophées doivent remplir le formulaire sur la page Facebook TFMA , la date limite étant fixée au mercredi 25 mai 2022.