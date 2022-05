Digital Dance Days à l’Opéra de Tunis : Le programme complet

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis qui organise avec le Centre Chorégraphique tunisien du Pôle Ballets et Arts, le « Digital Dance Days» a publié le programme de cette 2e édition qui se tiendra du 23 au 29 mai 2022 à la Cité de la Culture de Tunis.

Le festival a été initié , l’an dernier, en célébration de la Journée internationale de la Danse en avril 2021, dans un contexte de crise pandémique liée au coronavirus qui a engendré l’arrêt des activités artistiques et culturelles à l’échelle mondiale, rappelle le Théâtre de l’Opéra de Tunis.

«Les professionnels tunisiens de la danse ont fait preuve d’une surprenante capacité de résilience. Ils se sont mis au travail en exploitant les moindres possibilités d’allègement des protocoles sanitaires et autres interdictions de circuler. Le public étant interdit d’accès aux salles de théâtre, Il fallait inventer des solutions de rechange», lit-on encore dans le communiqué.

C’est ainsi qu’ils ont décidé d’aller à la rencontre du public, via le streaming live ou en différé : «Les artistes se sont saisis du digital comme d’une clé ouvrant sur le monde et d’un remarquable vecteur d’inclusion».

Ci-dessous le programme complet :

📅 Lundi 23 mai 2022

⏱ 19H00

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle « Ghamardi’ Hamza Chebbi

⏱ 19H30

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle » Frayj » Mohamed Guirat

• Programme visa pour la dance

📍 Hall central

📅 Mardi 24 mai 2022

⏱ 19H00

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle « Ilyes moi tranquille » Ilyes Gharbi

⏱ 19H30

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle » Fratrie » Ranim Kefi

• Programme visa pour la dance

📍 Hall central

📅 Mercredi 25 mai 2022

⏱ 18H00

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle « Homés w Zbib » Tarak Bouallagui

⏱ 18H30

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle » Saadia » Samar Ben Zahra

📅 Jeudi 26 mai 2022

⏱ 19H00

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle « Liberation » Ameni Chatti

⏱ 19H30

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle » Until We…, » Salma Boukef

• Programme visa pour la dance

📍 Hall central

📅 Vendredi 27 mai 2022

⏱ 17H00

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle » SICK » Zied Sellimi ET Ahmed ben Abid

⏱ 18H00

📍 Théâtre des Régions

• Spectacle » Ressurection » Tarak Bouzid

⏱ 19H00

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle « Voyage au bout de mon réve » Med Ali Ben Naji

📅 Samedi 28 mai 2022

⏱ 17H00

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle « Exit » Houssem Eddin Achouri

⏱ 17H30

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle « Son excellence le citoyen » Kais Boulaares

⏱ 18H30

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle « Andaloussyat » Nesrine chaabouni

📅 Dimanche 29 mai 2022

⏱ 18H00

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle « Hanine » Haifa Bouzouit

⏱ 18H30

📍 Théâtre des jeunes créateurs

• Spectacle « Apple Power » Oumaima Manai

⏱ 19H30

📍 Théâtre des Régions

• Spectacle « We demain » Syhem Belkhodja

Réservez dès maintenant votre Pass pour accéder au Spectacles

📍Théâtre des régions

📍Théâtre des jeunes créateurs

💳 : 30 dinars pour les 7 jours (23, 24, 25 ,26, 27, 28 et 29 mai 2022)