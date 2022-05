Tunisie : Arrestation d’un individu pour falsification et trafic de documents officiels et de diplômes à Gafsa

La police judiciaire de Gafsa a arrêté un individu, propriétaire d’une société de bureautique et d’assistance informatique, pour falsification et trafic de documents officiels et de diplômes. Depuis l’ouverture de son commerce, il y a 7 ans, le suspect aurait falsifié environ 10000 documents…

L’enquête a été menée par la brigade spécialisée de la PJ de Gafsa, qui a effectué une descente, hier, vendredi 20 mai 2022, au bureau du concerné, où une cinquantaine de documents officiels falsifiés ont été découverts ( notamment des diplôme soclaires, universitaires et de formation professionnelle).

Les agents ont saisi des scanners et des ordinateurs, ajoute la police judiciaire dans un communiqué publié, ce samedi, ajoutant que le suspect est passé aux aveux, et a même affirmé avoir falsifié environ 10000 documents, et ce depuis qu’il a ouvert sa société.

Âgé d’une trentaine d’années, le suspect a été placé en détention, sur ordre du ministère public.

Y. N.