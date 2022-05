Tunisie : Hakim Beltifa publie un guide des pratiques journalistiques tous supports

Journaliste tunisien basé en France, travaillant pour la chaîne France 24, Hakim Beltifa vient de publier un «Guide des pratiques journalistiques pour la radio, la télévision, la presse papier et la presse électronique».

Ce guide du journalisme en langue arabe, publié à Tunis par l’Organisation arabe pour la culture, les sciences et l’éducation (Alecso) s’adresse aux étudiants en journalisme ainsi qu’aux journalistes débutants et confirmés de la presse écrite, de la radio, de la télévision et des sites internet d’information et plus généralement à tous les professionnels des médias dans le monde arabe.

L’ouvrage regroupe les principales règles journalistiques rédactionnelles, déontologiques et linguistiques pour un journalisme arabophone honnête, éthique, responsable et répondant aux exigences professionnelles. Il intègre également un lexique en langue arabe et recense les fautes courantes en langue arabe, à l’oral comme à l’écrit.

Ce livre est publié par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso), une organisation de la Ligue arabe dont le siège est à Tunis. Il est disponible sur le site de l’organisation en téléchargement libre à l’adresse suivante.

Il est à préciser que pour cette première édition, l’auteur a cédé tous ses droits à l’Alecso afin de réduire le coût de la diffusion de la version papier du livre.