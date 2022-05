Décès de la pionnière du street art Miss. Tic

L’artiste française d’origine tunisienne Miss. Tic s’est éteinte hier, dimanche 22 mai, à l’âge de 66 ans, une grande figure du street art dont les oeuvres ont marqué plus d’une génération.

Née d’un père immigré tunisien et d’une mère française, Radhia Novat, plus connue sous le pseudonyme Miss. Tic, était une artiste aux multiples talents. Graffeuse, plasticienne, poète et artiste visuelle.

Figure incontournable dans le monde du street art, Miss. Tic en est l’une des pionnières en France, connue notamment pour ses œuvres au pochoir qu’elle tague sur les murs de Paris.

Depuis les années 80, Miss. Tic commençait à raconter sa vie sentimentale et ses rêves sur les murs de plusieurs quartiers parisiens, l’art de la rue n’était pas alors connu, encore moins accepté à l’époque, ce qui lui avait valu une condamnation et une amande pour détérioration de biens publics en 2000.

Miss. Tic repose en paix depuis hier, après un combat contre le cancer.