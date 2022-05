Najla Bouden à Davos pour rencontrer les bailleurs de fonds de la Tunisie

La Première ministre Najla Bouden participe, depuis hier, dimanche 22 mai 2022, et jusqu’à mardi, aux travaux du Forum économique mondial de Davos, qui se tient en Suisse jusqu’au 26 mai. La quête de l’aide internationale se poursuit…

Mme Bouden est accompagnée à Davos par la ministre des Finances Sihem Boughdiri Nemsia et le gouverneur de la Banque centrale Marouane Abassi. Ce qui donne une idée de l’objet de cette participation : présenter aux représentants du FMI, de la Banque mondiale, de l’Union européenne et des autres bailleurs de fonds internationaux présents à ce forum les programmes économiques de la Tunisie, ses projets de réformes structurelles et ses besoins de financements internationaux.

Selon la présidence du gouvernement, que le Première ministre devrait tenir plusieurs réunions avec des personnalités internationales, notamment des chefs d’État et de gouvernement, des chefs d’institutions et de structures financières mondiales et des groupes économiques internationaux.

On s’attend à ce qu’environ 2 500 chefs d’État, hauts fonctionnaires et experts en affaires économiques assistent à ce forum, qui se tient sous le slogan «Travailler ensemble pour restaurer la confiance», pour discuter des défis actuels auxquels le monde est témoin et anticiper les solutions futures.

A Davos, les dirigeants mondiaux discuteront des questions d’intérêt général, en particulier des répercussions des crises actuelles, des politiques gouvernementales et des stratégies commerciales, à la lumière des importants développements géopolitiques et économiques, après la pandémie de Covid-19 et de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

