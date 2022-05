La Tunisie lorgne les touristes polonais et tchèques

La chambre polonaise du tourisme tiendra son prochain congrès annuel à Tunis, avec la participation de plus de 180 tours opérateurs et agents de voyage, a fait savoir le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Cette décision a été annoncée en marge de la rencontre qu’a eue en Pologne le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Moez Belhassine et le président de la Chambre polonaise du tourisme, et l’Association européenne des agences de voyage (Ecta) Pawel Niewiadomski, indique la page facebook du ministère.

Moez Belhassine, qui a entamé le 22 mai 2022 une visite de travail en Pologne, où il a eu des rencontres les 22 et 23 mai, avec des médias et des tours-opérateurs polonais sur les moyens de renforcer la demande sur la destination tunisienne, à travers notamment la programmation de voyages hivernaux d’autant que le tourisme tunisien propose une offre diversifiée en matière de tourismes saharien, écologique, culturel et sportif.

L’accent a été également mis, lors de ces rencontres, sur les moyens mobilisés par le ministère pour assurer la relance de l’activité touristique, et les principales manifestations internationales, qu’abritera la Tunisie, dont le sommet de la francophonie programmé les 19 et 20 novembre prochain, à Djerba.

D’après le département du tourisme, le ministre s’est rendu ensuite en Tchéquie, pour une visite de deux jours à Prague où il devait rencontrer son homologue tchèque, ainsi que des responsables du secteur touristique.

Le déplacement de Moez Belhassine s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère pour relancer le marché touristique de l’Europe central.