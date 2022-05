L’artiste sénégalais Djibril Drame expose à la galerie Teranga à Tunis

Dans le cadre de l’exposition collective « Yagg nà » qui se tient à la galerie Teranga Sénégal au Lac de Tunis, trois artistes sénégalais sont invités à exposer leurs œuvres dont Djibril Drame.

Organisée par l’Ambassade du Sénégal en Tunisie, l’exposition collective et pluridisciplinaire « Yàagg na » (qui signifie « Depuis longtemps » en français) regroupe six artistes : trois tunisiennes (Mouna jemal Siala, Chahrazed Fekih et Najet Edhahbi) et trois sénégalais (Diarietou Nasradine Diop, Rpkhy Muto et Djibril Dream.

L’exposition qui a démarré le 19 mai et qui se poursuit jusqu’au 19 juin est organisée dans le cadre du programme parallèle des Off hors frontières de la 14e édition de la Biennale de Dakar, la plus ancienne biennale d’art contemporain en Afrique.

Parmi les artistes invités à cet événement, figure l’artiste visuel Djibril Drame qui s’intéresse également depuis quelques années au 7e art, ses deux courts-métrages ont été présentés dans plusieurs festivals internationaux.

Les œuvres de Djibril Drame mettent la lumière sur des thématiques sociales controversées dans le monde actuel, et accordent une importance particulière à l’Histoire plurielle et multiforme de l’Afrique.

Après avoir exposé dans des Foires internationales comme Art X Lagos ou encore African Art Fair, l’artiste sénégalais présente ses créations à Tunis à la nouvelle galerie Teranga.

F.B