Protection de l’environnement marin tunisien : Journée mondiale de la tortue célébrée à la plage de Zouaraa à Béja (Apal)

L’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) a relâché une tortue marine depuis la plage de Zouaraa à Nefza au gouvernorat de Béja, qui est un site pour la nidification de cette espèce protégée. Cette action a été menée à l’occasion de la Journée mondiale de la Tortue, célébrée le 23 mai de chaque année.

A l’occasion de cette Journée mondiale, l’Apal, a organisé, en collaboration avec le gouvernorat et plusieurs associations, une journée d’information et de sensibilisation et de promotion sur la conservation de cette espèce menacée, notamment par la pêche illégale, la pollution et l’urbanisation des côtes.

Cette journée a également permis de rappeler l’importance du rôle de la tortue de mer dans le maintien de l’équilibre écologique et de sensibiliser les pêcheurs marins, les baigneurs et les habitants sur leur rôle dans la préservation des nids sur la plage, et ce, en collaborant à ce propos avec les autorités compétentes.

L’évènement a été organisé sur la Plage de Zouaraa, qui est un des sites de nidification de la tortue caouanne «Caretta Caretta», qui fait l’objet d’un suivi particulier par l’Unité de gestion des aires marines et côtières protégées du nord, indique encore l’Apal.

Y. N.