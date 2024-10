La Semaine de l’adaptation aux changements climatiques en Tunisie (Climate Adapt Week 2024) s’est tenue du 14 au 19 octobre 2024, un événement de dialogue et de sensibilisation comportant une multitude d’activités: conférences-débat, ateliers sectoriels, initiatives citoyennes, manifestations culturelles et artistiques et actions régionales. Une mobilisation totale des acteurs publics, privés, associatifs, académiques et médiatiques pour une prise de conscience collective des menaces climatiques.

L’événement a été organisé par le Fonds Mondial pour la Nature (WWF North Africa) et le Forum national de l’adaptation aux changements climatiques (Fnacc), en partenariat avec GIZ Tunisie, et avec l’appui du ministère de l’Environnement, du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et autres partenaires institutionnels et associatifs.

La semaine a mis l’accent sur les défis et les menaces des changements climatiques ainsi que sur les dernières avancées en matière d’adaptation et de résilience. Les thématiques abordées ont inclus l’aménagement du territoire et le plan local climat, la gestion durable des écosystèmes terrestres et côtiers, la résilience hydrique, l’impact des changements climatiques sur les populations et les communautés locales ainsi que la sensibilisation innovante et les stratégies globales ou sectorielles d’adaptation.

Large mobilisation à la Cité des sciences de Tunis

Pendant cet événement, des centaines de responsables de départements publics, représentants des ministères impliqués et des municipalités, universitaires et chercheurs, spécialistes et experts du développement durable, opérateurs privés et intervenants de la société civile se sont réunis, les 17 et 18 octobre à la Cité des Sciences de Tunis, pour débattre de thématiques diverses, lors des conférences-débat et ateliers sectoriels.

Outre les débats, les expositions et l’animation des lieux, une journée Artivisme, sous le slogan «L’art pour la Terre : Inspirer, Créer, Agir», comportant des projections de films et des initiatives artistiques et environnementales, a eu lieu le 17 octobre à la Cité des Sciences et a constitué une plateforme innovante pour exprimer à travers les arts les défis liés à l’environnement.

Samedi 19 octobre, l’événement a convié les représentants institutionnels et les différentes parties prenantes pour la restitution des travaux de la semaine et la présentation des recommandations sectorielles et spécifiques, allant vers une meilleure harmonisation des interventions et la prise de mesures urgentes en matière d’adaptation aux changements climatiques en Tunisie.

Un premier atelier régional à Gabès

Les organisateurs en collaboration avec l’association Citoyenneté et Développement Durable (ACDD) ont mobilisé les différents intervenants et acteurs du sud tunisien, autour d’un atelier régional d’échange d’expériences et de réflexion stratégique intitulé «Les bonnes pratiques de la résilience climatique du sud tunisien».

Une quarantaine de représentants d’associations, venus de Sfax, Gafsa, Tozeur, Kebili, Tataouine, Medenine et Gabès, ont pris part à cet atelier régional, qui a eu lieu à Gabès, le 12 octobre. Cinq expériences associatives réalisées à Kerkennah (ACG), Kebili (Joussour), Gabès (AZHST), Beni Khedache (ACDD) et Djerba (Assidje) en relation avec l’adaptation aux changements climatiques ont été présentées. Une 6e expérience concernant le réseau Tunisian Network for Climate Change (TNCC), créé en juillet 2020 et appuyé par WWF-NA. Un travail de réflexion en 3 groupes a été mené par les participants sur les axes suivants : gouvernance et plaidoyer ; financement et investissements; connaissances et innovation technologique.

Une journée de sensibilisation et de débat à Nefza

A Nefza (gouvernorat de Béjà), une journée de sensibilisation et de débat s’est tenue, mardi 15 octobre, sur le thème «Changements climatiques dans le Nord-Ouest de la Tunisie : quelles mesures immédiates et quels processus d’adaptation?». Cette action régionale a été organisée en collaboration avec plusieurs organismes régionaux, entreprises et associations de la société civile, telles que ASNEDDN, GDA Tabouba, CTV Nefza, Les Amis de Capte, Maison de la Culture de Nefza, l’Association tunisienne des techniciens forestiers (ATTF) et autres.

Les différents acteurs régionaux et locaux ont été ainsi réunis pour exposer les défis, les initiatives réussies ainsi que certaines bonnes pratiques agricoles et forestières en matière d’adaptation aux changements climatiques.

Objectifs et recommandations de la Climate Adapt Week

Saba Guellouz, directrice de la Conservation de la nature, auprès de WWF North Africa, a déclaré : «Cette semaine a pour but de renforcer la mobilisation nationale autour des enjeux d’adaptation aux changements climatiques, tout en favorisant une réflexion collective sur des solutions durables». Et d’ajouter : «La Tunisie fait face à une vulnérabilité croissante face aux aléas climatiques, et il serait opportun aujourd’hui de mieux se préparer sur tous les plans, en améliorant la sensibilisation des citoyens, des organisations de la société civile, des structures professionnelles agricoles et des entreprises diverses dans le cadre d’approches cohérentes et adaptées aux spécificités des secteurs, des populations et des communautés locales».

En effet, le réchauffement du bassin méditerranéen aujourd’hui est de 20% plus rapide que la moyenne mondiale, exposant fortement la Tunisie aux changements climatiques. Les conséquences du réchauffement climatique se font déjà ressentir, avec une intensification des épisodes de sécheresse, une rareté accrue de l’eau et des impacts majeurs sur l’agriculture, les écosystèmes naturels et les zones côtières. Ces perturbations induisent des enjeux économiques pour les populations locales et les entreprises. Les enjeux sociétaux tels que l’inégalité de l’accès à l’eau, la migration climatique et la santé publique sont devenus cruciaux.

Face à ces défis, la Tunisie a pris des engagements clairs à travers sa Contribution déterminée au niveau national (CDN) qui annonce des engagements pour un développement durable et inclusif, visant une Tunisie résiliente aux changements climatiques d’ici 2030. La Tunisie prépare également son Plan national d’adaptation (PNA) pour renforcer la résilience et intégrer l’adaptation aux politiques de développement.

Cependant, selon Nesrine Chehata, présidente du Forum national de l’adaptation aux changements climatiques en Tunisie (Fnacc), «il serait aussi primordial de déclencher le débat multi-acteurs et de tirer la sonnette d’alarme sur le double plan national et local. Un nouveau cadre législatif, réglementaire, fiscal, incitatif et normatif en matière d’environnement et de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques devrait être adopté et mis en application».

Les conférences-débat et ateliers sectoriels ou régionaux organisés tout au long de l’événement ont été conclus par un ensemble de recommandations, qui feront l’objet d’un document spécial ou livret à soumettre aux décideurs, aux ministères concernés, à la Chambre des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts (CNRD).

Communiqué.