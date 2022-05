Affaire Elyes Fakhfakh : Recours à la Cour de cassation

Dans le cadre de l’affaire de conflit d’intérêts pesant sur l’ancien chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, où il a eu, il y a quelques jours, un non-lieu, le parquet de Tunis a fait appel en cassation dans la décision de la Chambre d’accusations spécialisée dans l’examen des affaires de corruption.

C’est ce qu’a fait savoir, ce mercredi 25 mai 2022, Mosaïque FM.

Rappelons que suite à l’examen du rapport de la décision du juge d’instruction du Pôle judiciaire et financier -accusant Fakhfakh de conflit d’intérêt et de fausse déclaration de ses biens et ceux de son épouse, et plusieurs autres griefs- ainsi que les recours en appel de la défense, la chambre de mise en accusations no 32 spécialisée dans les affaires de corruption financière avait annulé les décisions du juge et a classé les griefs contre l’ancien chef du gouvernement.

On reprochait à l’ancien dirigeant au sein d’Ettakatol le fait qu’il détenait des actions dans une société de recyclage de déchets ayant remporté des appels d’offres du gouvernement, alors qu’il occupait en même temps le poste de chef du gouvernement.

Cela l’avait obligé à démissionner, en juillet 2020, 5 mois après sa prise de fonctions, et ce, afin d’éviter une motion de censure à son encontre de la part du parlement.

C. B. Y.