Ciné Jnina : Des projections gratuites au jardin du Goethe Institut de Tunis

Le Goethe Institut de Tunis organise les 28 et 29 mai des projections de films allemands à l’accès gratuit en plein-air.

Après deux années marquées par les restrictions sociales à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), le Goethe Institut de Tunis ouvre de nouveau ses portes au grand public et propose des projections gratuites en plein-air dans son beau jardin.

Le programme « Ciné Jnina » sera dédié au cinéma allemand avec un choix de longs-métrages qui abordent la complexité de la société allemande, il démarre cette fin de semaine avec le film « Into the Beat – Dein Herz tanzt » (2020) de Stefan Westerwelle et « Lovemobil » (2019), d’Elke Margarete Lehrenkraus.

Deux autres films seront proposés le weekend des 25 et 26 juin 2022.

F.B