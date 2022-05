Conférence Beit Al-Hikma : comprendre la relation entre l’exergie et l’abiogenèse

Dans le cadre des activités du département des sciences de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït Al-Hikma, le Pr. Rafik Boukhris a donné le vendredi 20 mai 2022, une conférence intitulée «Exergie et abiogenèse» et le débat a été modéré par la présidente du département Amel Ben Ammar Elgaïed.

L’exergie et l’abiogenèse sont généralement considérées comme deux sujets différents en biologie. Cependant, Dr. Rafik Boukhris a expliqué, dans son intervention, que des travaux récents, ainsi que les théories de la complexité et de l’évolution de l’univers, ont montré qu’il y avait bien une relation entre la thermodynamique et la génération spontanée, c’est-à-dire, la production d’êtres vivants issus directement de la matière brute.

L’exergie exercerait une pression sélective universelle (pression entropique). Cette pression semble exister aux niveaux moléculaire, biologique, sociétal, et elle peut entraîner un certain nombre de conséquences intéressantes.

Il reste encore beaucoup à faire pour augmenter notre compréhension de la relation entre l’exergie et l’abiogenèse. Comprendre la pression entropique peut permettre d’établir des théories solides sur la vie dans le passé et de prévoir la nature potentielle de la vie dans l’avenir. Ces prévisions peuvent nous aider, par ailleurs, à mieux appréhender la nature et la rareté de la vie au-delà de la planète Terre.