Floralies du Belvédère : Soirée musicale, vendredi 27 mai, animée par l’artiste Tuniso-grec Yassine Vassilis Chérif

Pour clôturer le programme des rencontres des Floralies du Belvédère, l’Association des Amis du Belvédère vous propose une soirée musicale où se joignent relaxation, méditation, et danse pour une connexion avec la nature dans le Belvédère avec les sons du Ney, du Oud et sous le rythme de délicates percussions.

Ce Concert méditatif est mené par Yassine Vassilis Chérif artiste Tuniso – grec ayant évolué dans une famille de comédiens, photographe et poètes, amoureux de la nature depuis l’enfance, fondateur du groupe jugurtha et neyoud. Joueur de ney et créateur des séances de Ney sound healing il s’est produit tout autour de la méditerranée et à collaboré avec plusieurs musiciens et poètes. Pratiquant le Qi Qong il organise parfois des sorties concert dans la nature.

Cet événement est ouvert à tous, sans invitation, et sans réservation.

Nous vous attendons Ce vendredi 27 mai à 20h sur la pelouse aux Floralies du Belvédère devant la porte du parc qui ouvre sur la place Pasteur

Pour plus d’information , appelez le 20 555 838.

Communiqué