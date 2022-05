Hammamet : Les films en compétition officielle au MIFF 2022

La première édition du Master international Film Festival (MIFF 2022) aura lieu du 4 au 11 juin à Yasmine Hammamet. Trente films issus d’une vingtaine de pays seront en compétition officielle dans trois catégories différentes.

Le Master international Film festival est une nouvelle manifestation cinématographique compétitive dirigée par le cinéaste Mokhtar Ladjimi qui proposera pour sa première édition une programmation internationale 100% gratuite.

76 films issus de 21 pays feront partie de cette édition, dont 30 ont été retenus aux différentes sections de la compétition officielle et seront en lice pour le Galion d’or: les longs-métrages de fiction, les longs-métrages documentaires et les courts-métrages.

12 films issus de 10 pays feront partie de la compétition officielle des courts-métrages de fiction, dont 4 tunisiens : « Salwa » d’Ines Ben Othman, « Skala » de Bilel Bali, « Nour » de Rim Nakhli et « Hors bornes » de Wajdi Jhimi.

Dans la compétition des longs-métrages documentaires, on retrouve 6 films dont 2 tunisiens : « Non Oui » de Mahmoud Jemni et « Manca Moro » de Rim Temimi.

12 films seront dans la compétition officielle des longs-métrages de fiction dont 2 tunisiens : « Papillon d’or » d’Abdelhamid Bouchnak et « Commuion » de Néjib Belkadhi.

F.B