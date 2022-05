Hfaiedh Hfaiedh : Le gouvernement veut repousser les négociations sociales au-delà du référendum du 25 juillet

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Hfaiedh Hfaiedh est revenu aujourd’hui, mercredi 25 mai 2022, sur la grève dans le secteur public et la fonction publique prévue par son organisation, précisant qu’elle est prévue depuis plus de deux mois et que le gouvernement veut repousser les négociations sociales au-delà du référendum du 25 juillet.

Relayé par Mosaïque FM, le syndicaliste a affirmé, comme son collègue, Sami Tahri, que la grève en question n’a rien à voir avec la question du dialogue national et qu’elle ne vise pas à faire pression sur le président de la république, Kaïs Saïed.

Hfaiedh a, par ailleurs, souligné que l’UGTT souhaite la révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (smig) actuel et l’examen de la situation des entreprises publiques.

C. B. Y.