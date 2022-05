La star internationale Claudia Cardinale est arrivée à Tunis pour une visite jusqu’au 30 mai 2022

La star de cinéma internationale Claudia Cardinale est arrivée ce mercredi 25 mai 2022, à l’aéroport Tunis-Carthage, où elle a été accueillie par Mohamed Hedi Jouini, directeur général du Théâtre de l’Opéra de Tunis.

La grande actrice et mannequin, qui sera en visite jusqu’au 30 mai à Tunis et en particulier à la Goulette (banlieue nord), où une rue sera baptisée à son nom, dans son quartier natal «La petite Sicile», a exprimé «sa joie de visiter la Tunisie, évoquant des souvenirs de son enfance et de sa jeunesse gravés dans sa mémoire», indique le ministère des Affaires culturelles dans un communiqué publié ce soir.

Outre la visite de Tunis, sa Médina et sa banlieue, une soirée musicale à l’église Saint-Augustin et Saint-Fidèle de la Goulette sera animée par l’artiste Haithem Hdhiri, et une exposition photographique, une projection du film documentaire « Siciliens d’Afrique : Tunisie terre promise » (réalisé par Marcello Bivona et produit par Alfonso Campisi), ainsi que l’inauguration de la rue « Claudia Cardinale » à la Goulette, où elle est née en avril 1938 sont également prévues.

Cette visite, rappelons-le, a été organisée sur invitation de la municipalité de La Goulette et de l’association culturelle Piccola Sicilia, en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles (le Théâtre de l’Opéra de Tunis et la Cinémathèque tunisienne), le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, l’Institut culturel italien de Tunis, l’agence de communication ” Panorama “, et l’église Saint-Augustin-et-Saint-Fidèle de la Petite Sicile.

Rappelons que l’actrice italo-française d’origine tunisienne, ambassadrice de bonne volonté de l’Unesco, s’était rendu en avril 2019, à l’île de Djerba où elle a participé au tournage du film de Ridha Behi « L’île du pardon ».

«La plus belle italienne de Tunisie » (titre qu’elle a décroché à l’âge de 17 ans et qui a marqué le début de sa carrière), était également venue en Tunisie, en 2018, à l’occasion de l’ouverture de la Cinémathèque Tunisienne

Y. N.