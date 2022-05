Médias : Iteb Akaichi distingué par le prix du meilleur blogueur tunisien

Iteb Akaichi a remporte le prix du meilleur blogueur tunisien lors de la soirée organisée par Katex Consulting, société spécialisée dans les sondages d’opinions, dans la nuit du 28 avril 2022 à l’hôtel Laico Tunis pour honorer les stars de l’année 2021 et du ramadan 2022 en Tunisie.

Le président de l’Association Initiative des jeunes tunisiens, activiste et blogueur, s’était fait connaître par ses écrits publiés sur de nombreux sites tunisiens, arabes et internationaux et dans diverses langues, et qui parlent de nombreux sujets, notamment le sort de la révolution tunisienne, l’immigration illégale, l’éducation et la numérisation.

Né le 6 septembre 1996 à Tunis, Iteb Akaichi est également réalisateur. Il a réalisé son premier court métrage dramatique, Le Sandwich, en 2015, scénarisé par Abeid Al-Ajili et produit par Chawky Knees, Le film parle de l’exploitation des enfants dans la mendicité, diffusé sur la plateforme Artify, la première plateforme de diffusion de films en Tunisie.