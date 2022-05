Tunisie : Afek Tounes s’oppose à la Commission consultative et dénonce un «dialogue national fictif»

Le parti Afek Tounes dirigé par Fadhel Abdelkefi a réaffirmé son opposition à la commission nationale consultative pour la nouvelle république mise en place par le président Saïed, estimant que celle-ci est «parachutée et qu’elle aboutira à un dialogue national fictif qui n’est pas en mesure de sortir le pays de la crise».

Tout en dénonçant une fuite en avant qui ne fera que pousser davantage le pays dans l’inconnu, Afek Tounes a indiqué dans un communiqué publié ce mercredi 25 mai 2022, que «la composition, la logistique et le temps limité octroyé à cette commission ne lui permettront pas de fournir les conditions de crédibilité, d’intégrité et de transparence pour la tenue d’un véritable référendum» mais a été mise en place afin de «camoufler un projet unilatéral, qui conduira à la falsification de la volonté populaire et l’établissement d’un système politique qui a perdu toute légalité».

Le parti de Fadhel Abdelkefi a, de ce fait, réitéré son appel à un vrai dialogue, sans exclusion et sans conditions afin de sortir le pays d’une «crise catastrophique et sans précédent sur tous les plans : social, économique et politique» et propose de définir une feuille de route alternative «pour corriger la voie de la transition démocratique et adopter des réformes législatives, économiques et sociales qui répondent aux aspirations des citoyens».

Y. N.