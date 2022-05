Tunisie : Le coup de gueule en direct de Ines Jelassi sur RTCI

Les auditeurs de Radio Tunis chaîne internationale (RTCI) ont été surpris ce matin, mercredi 25 mai 2022, par le coup de gueule en direct de la journaliste Ines Jelassi Moussa, qui s’est excusée de ne pouvoir présenter son émission en direct «Le debrief de RTCI», à cause du manque de moyens dont souffrent tous ses collègues de la Radio nationale.

«Il n’y a pas d’internet à la Radio nationale; il n’y a pas de casques; il n’y a pas non plus de directeur… C’est honteux ! », a-t-elle lancé, contenant mal sa colère et son émotion, en ajoutant qu’un sit-in sera organisé dans la journée par les journalistes et les techniciens devant la maison de la radio pour protester contre cette situation ubuesque qui ne saurait durer.

Ines Jelassi Moussa devait consacrer son émission à la 5e Conférence internationale Fita 2022, organisé par le Conseil d’Affaires tuniso-africain (TABC), qui devait s’ouvrir aujourd’hui à Tunis, et elle avait prévu des entretiens via Messenger avec les organisateurs et les participants, comme c’est souvent le cas, mais la Radio nationale est, aujourd’hui, privée d’Internet. C’est presque incroyable, mais c’est la réalité de toutes les entreprises publiques aujourd’hui en Tunisie, toutes (ou presque) en quasi-faillite. Et joignant difficilement les deux bouts…

I. B.