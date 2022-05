Tunisie : quand les ascenseurs des hôpitaux tombent en panne

Dans un hôpital, l’arrêt d’un ascenseur peut transformer le quotidien des malades et du personnel médical en véritable calvaire. Monter et descendre les escaliers plusieurs fois par jour pour se déplacer d’un service à l’autre est à la fois épuisant, difficile et surtout contraignant. Zoom sur la situation.

Des équipements de travail indispensables

En Tunisie, les ascenseurs des hôpitaux tombent souvent en panne. Certains sont même arrêtés depuis des années. En raison du manque de budget et donc du manque d’entretien, les ascenseurs sont défectueux et dangereux. Et malheureusement, lorsque les ascenseurs ne fonctionnent plus, les malades et les soignants doivent monter et descendre les escaliers, ce qui donne du fil à retordre à tout le monde.

Certains transferts de patients, qui ont besoin d’une intervention en urgence et qui ne peuvent évidemment pas utiliser les escaliers, deviennent de véritables cauchemars pour les infirmiers, les médecins et pour les brancardiers. À Béja, les habitant se plaignent de la situation dans laquelle se trouve l’hôpital régional dans lequel l’ascenseur est en panne depuis déjà plusieurs années. La situation dans d’autres villes du pays.

Des équipements qui peuvent devenir indispensables à la maison

Un monte escalier permet de monter avec confort et sécurité pratiquement tous les types d’escalier. C’est un équipement indispensable à la fois pour les personnes ayant des difficultés à marcher et pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. Il existe des monte-escaliers fixes qui peuvent être placés au sol ou au mur et des monte-escaliers portatifs. Le monte-escalier dispose d’un siège pour le confort de l’utilisateur. C’est un dispositif qui est particulièrement adapté pour les personnes âgées ou à mobilité réduite qui ont envie de plus d’autonomie à la maison.

Il est aussi possible de trouver des plateformes spécialement adaptées pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. Ces équipements s’adaptent pratiquement à n’importe quel type de fauteuil roulant et permettent avec l’aide d’un accompagnateur de monter ou descendre des escaliers plus facilement.

Si l’installation d’un monte-escalier dans votre maison vous intéresse, vous pouvez trouver des informations sur les tarifs de ces dispositifs en ligne en tapant : «monte escalier prix» sur Google. Vous pouvez même trouver des modèles d’occasion moins chers.

Comment choisir son équipement pour la maison ?

Il existe deux modèles de monte-escalier en fonction de la forme ou du type d’escalier :

le monte-escalier pour escaliers droits et à pente constante : ces modèles sont moins chers car leur installation est plus simple et plus rapide;

ces modèles sont moins chers car leur installation est plus simple et plus rapide; le monte-escalier pour escaliers courbés ou avec paliers intermédiaires : ces modèles de monte-escaliers ont un coût plus élevé principalement parce qu’il s’agit de conceptions sur mesure qui s’adaptent aux différentes formes et changements de pente.

Penser à la largeur de l’escalier

Avant d’acheter un monte-escalier, vous devez vous assurer que vous disposez de la largeur minimale suffisante dans l’escalier pour que l’installation soit techniquement possible. Dans ce sens, pour un monte-escalier, il faut un minimum de 65 cm à 75 cm.

Pour finir, sachez que tous les monte-escaliers intérieurs ne sont pas adaptés à l’installation à l’extérieur, il existe des modèles spécifiques (monte-escaliers extérieurs) pour les intempéries qui sont fabriqués avec des matériaux anti-corrosion et des protections électriques appropriées.