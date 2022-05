Un bébé abandonné dans la rue à Nabeul : Les parents arrêtés

Les parents du nouveau-né abandonné au bord de la route à Nabeul, ont été arrêtés ce mardi 24 mai 2022, et placés en garde à vue.

C’est ce qu’a annoncé Mosaïque FM, en citant une source sécuritaire et en précisant que la mère, une étudiante, avait confié son bébé à une dame, qui l’avait gardé à sa naissance et qui a récémment décidé de le redonner à ses parents (qui n’étaient pas mariés) après un conflit avec ces derniers.

La dame a été arrêté par la police secours de Nabeul et après un interrogatoire qui a duré plus de 24h, elle a fini par livrer l’identité des parents, qui ont été arrêtés à leur tour, ajoute la même source et placés en détention, en attendant d’être entendu par la justice demain.

Y. N.