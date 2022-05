Carthage Dance 2022 : Une édition sous le signe des retrouvailles

La 4e édition des Journées chorégraphiques de Carthage (Carthage Dance 2022) aura lieu du 11 au 18 juin dans différents espaces de la capitale.

par Fawz Benali

Après une édition annulée en 2020 puis une édition 100% digitale en 2021 à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), les Journées chorégraphiques de Carthage marquent cette année leur grand retour dans les salles de spectacle et en présence du public.

« Retrouvons-nous ! »

La 4e édition du festival est placée sous le slogan « Retrouvons-vous », car les artistes retrouveront enfin les planches et les spectateurs après deux années de restrictions sociales dues à la crise sanitaire mondiale. Cette édition se tient sous la nouvelle direction du jeune chorégraphe et fondateur de l’association culturelle Al Badil Selim ben Safia, qui succède à Mariem Guellouz.

Le comité directeur de la 4e édition a donné un point de presse à la galerie 32 bis au centre-ville de Tunis pour annoncer les nouveautés et les grandes lignes du festival, à commencer par la sélection officielle qui comprendra une vingtaine de spectacles dont 13 tunisiens et autres de France, du Canada, de la Palestine, de l’Egypte et du Burkina Faso. Le programme comprendra plusieurs sections parallèles comme « Focus premier pas » ou encore « Chorégraphes étrangers ». Plusieurs ateliers et rencontres seront également proposés tout au long du festival.

Un programme festif dans les salles et dans la rue

Le programme aura lieu dans les différents espaces de la Cité de la Culture de Tunis, au théâtre El Hamra, à la salle Le Rio, à la salle du 4e Art, mais également dans les rues notamment à l’avenue Habib Bourguiba et à la Porte de France.

La programmation de cette nouvelle édition répond à un certain nombre d’objectifs fixés par le comité directeur du festival, à savoir la promotion des chorégraphes et des danseurs tunisiens, la mise en place d’une industrie culturelle comme vecteur de développement économique, la transmission du savoir-faire, la familiarisation du public avec les créations chorégraphiques tunisiennes et internationales.

Depuis sa création en 2018, le festival Carthage Dance se veut le miroir des dernières créations chorégraphiques en Tunisie, mais aussi du monde arabe et du continent africain, tout en restant ouvert sur le monde.Cette année encore, la programmation reflète cette démarche à travers ses différentes sections.