Cinéma tunisien : « Sous les figues » d’Erige Sehiri primé à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes

La réalisatrice tunisienne Erige Sehiri vient de remporter le Prix EcoProd Award pour son film « Sous les Figues », dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes.

La Quinzaine des Réalisateurs est l’une des sections parallèles du Festival de Cannes, elle permet de découvrir de nouveaux talents et de partager avec le public des films de différentes cultures et de différents horizons.

La Quinzaine se clôture ce soir, et les premiers prix viennent d’être annoncés. La jeune réalisatrice tunisienne Erige Sehiri que l’on a d’abord connue avec son premier film « Sur la voie », vient d’être récompensée pour son long-métrage de fiction « Sous les figues », elle remporte le prix Ecoprod « pour la démarche d’éco-production ambitieuse », a indiqué le jury.

Le film raconte l’histoire de Melek et denses amies qui travaillent dans les vergers durant l’été, pour payer leurs études, préparer leur mariage ou aider leurs familles. Entre les figuiers, sous le regard des ouvrières plus âgées et des jeunes hommes, elles se dévoilent et se projettent, au seuil d’une vie d’adulte qui leur restera interdite.

