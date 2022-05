Décès de l’avocat Larbi Zarrouk en pleine audience au tribunal de Tunis

Victime d’une crise cardiaque, Me Larbi Ben Ezzeddine Zarrouk avocat à la cour d’appel de Tunis, est décédé ce vendredi 27 mai 2022 en pleine audience au tribunal de première instance de Tunis.

Selon la Direction générale de la protection civile, les pompiers sont intervenus dans la salle N°1, et ont tenté de réanimer l’avocat de 50 ans, mais sans résultat. Son corps a été transporté à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis.

De son côté, l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat), a déploré le décès de Me Zarrouk, en présentant ses condoléances à ses consœurs et ses confrères, à ses proches et à sa famille.

Y. N.