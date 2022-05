La scène Stand-up francophone s’invite à l’Institut Français de Tunisie

L’Institut Français de Tunisie accueille le vendredi 27 mai, six humoristes de la nouvelle génération du stand-up tunisien, français et belge.

Serine Ayari, Jihene Ben Fradj, Weni Ways, Mehdi Mahjoub, Sylvaain DK et Adel Fughaz seront une performance inédite sur la scène de l’audiitorium de l’IFT, à l’occasion de leur résidence artistique Fara7ni.

La résidence artistique FARA7NI est la première résidence dédiée aux humoristes francophones de demain portée par l’humoriste franco-tunisienne Imène Lahmar.

Après avoir passé dix jours à Dar Eyquem où ils ont suivi des ateliers et des résidences d’écriture et où ils ont travaillé sur la présence scénique, les six jeunes artistes partageront leurs créations devant le public de l’IFT. Durant une heure, il sera question de découvrir la nouvelle scène du stand-up francophone pluriel et milticulturel.

F.B