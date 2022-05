Tunisie : Accord de coopération entre l’OEP et l’Acsad

L’Office de l’élevage et des pâturages (OEP) et le Centre arabe d’étude des zones sèches et des terres arides (Acsad) ont signé jeudi 26 mai 2022 à Tunis un accord de coopération scientifique et technique, a indiqué le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Dans le cadre de cet accord, les deux parties travailleront ensemble pour mieux tirer parti des compétences scientifiques, techniques et matérielles disponibles et mettre en œuvre des programmes de développement agricole durable, d’agriculture intelligente et de gestion intégrée et durable des ressources et des espèces végétales.

L’accord prévoit également le développement de programmes spécialisés pour l’amélioration des compétences humaines et l’échange d’expériences dans le domaine de la production animale et des ressources fourragères.

La mise en place d’une plateforme commune de recherche et développement à la ferme Sawaf (gouvernorat de Zaghouan), relevant de l’OEP est également prévue dans le cadre de ce partenariat.

Le ministère de l’Agriculture a déclaré que cet accord favorisait la coopération déjà existante entre les deux parties, notamment dans les domaines de l’amélioration des races, de l’insémination artificielle et du développement des ressources fourragères.