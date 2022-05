Bizerte : Démolition de constructions érigées illégalement sur le domaine public maritime (Photos)

Les autorités régionales et locales de Bizerte, en coordination avec les forces sécuritaires et l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal), ont mis à exécution des décisions de démolition de constructions érigées illégalement sur le domaine public maritime, sur des plages des délégations de Ghar EL-Melh et Utique.

Le gouvernorat annonce dans un communiqué publié ce samedi 28 mai 2022, qu’à ce jour, 16 décisions de démolition de constructions illégales ont été exécutées et ont notamment concerné des clôtures, des commerces et des constructions bâtis sans permis sur le domaine public maritime : 14 sur les plages de Sidi Ali Mekki, le port et la lagune (délégation de Ghar El-Melh) et deux autres sur la plage Coco relevant de la délégation d’Utique.

Les autorités régionales ont réaffirmé leur volonté à mettre définitivement fin à ses constructions anarchiques qui porte atteinte au domaine public maritime et affirme collaborer avec l’Apal, en rappelant que ces zones appartiennent à tous les citoyens et ne doivent en aucun cas être exploitées illégalement par certaines parties.

Y. N.