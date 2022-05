Tunisie : Les voyageurs appelés à se présenter à l’aéroport, 3 heures avant le départ du vol (Tunisair)

La compagnie aérienne nationale Tunisair a publié une note afin de rappeler aux passagers la necessité de se présenter à l’aéroport, 3 heures avant le départ du vol.

Cette consigne a été mise en place «afin de faciliter les procédures d’enregistrement des départs et éviter les encombrements ✈️» , lit-on dans la note diffusée, hier, vendredi 28 mai 2022.

La fermeture des comptoirs s’effectuera comme d’habitude (60 minutes), une heure avant le départ. rappelle encore la même source.

Notons que ce rappel survient après que plusieurs voyageurs aient dénoncé la situation à l’aéroport de Tunis-Carthage, marqué par un encombrement et de longues files d’attentes.

Une visite des lieux et une réunion ont été organisées à cet effet, jeudi dernier, par l’Office de l’aviation civile & des Aéroports (OACA), le ministère du Transport, le Pdg de Tunisair, et les DG de la douane et de la police des frontières, entre autres responsables du secteur, et ce, afin de trouver des solutions et éviter tout encombrement à l’aéroport.

Y. N.