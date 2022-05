Tunisie : l’Isie en session permanente pour établir le calendrier du référendum du 25 juillet

Le conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a reporté de 48 heures l’adoption du projet de calendrier du prochain référendum, qui avait été proposé par la direction exécutive de l’instance. Il a également décidé de rester en session permanente pour discuter plus avant de cette question.

Lors de sa réunion de vendredi 27 mai 2022, diffusée en direct sur ses réseaux sociaux, le conseil de l’Isie n’est pas parvenu à un accord sur l’adoption du projet de calendrier en raison de plusieurs problèmes juridiques. Ceux-ci concernent principalement le processus d’inscription des électeurs et l’acquisition d’équipements et de matériels de travail.

Les membres du conseil de l’Isie ont également demandé à rencontrer le président de la république pour discuter de la possibilité d’élaborer une législation permettant l’inscription systématique des électeurs et l’inscription à distance et la mise à jour de l’inscription.

Le président Saïed à la manœuvre

La réunion a eu lieu hier soir entre le président de l’Isie, Farouk Bouasker, et le président Kaïs Saïed. Selon le communiqué de la présidence de la république, La réunion a porté sur les préparatifs en cours au niveau de la commission électorale et sur les textes dont elle a besoin pour jouer son rôle afin de réussir le référendum du 25 juillet, et «d’assurer la participation du plus grand nombre de électeurs pour que les votes sortis des urnes expriment la volonté des électeurs loin de toutes sortes de pressions, apparentes et cachées, en particulier de la part de ceux qui craignent la souveraineté du peuple, et pour qui la souveraineté de l’Etat ne veut rien dire.»

Parmi les points principaux du projet de calendrier du référendum du 25 juillet sur la nouvelle constitution figure l’organisation d’une campagne d’inscription élargie entre le 29 mai et le 14 juin, soit 17 jours au lieu de 10 jours initialement prévus.

Le nombre d’agents chargés de l’inscription sera porté de 1005 à 1513 afin d’inscrire le plus grand nombre d’électeurs (environ 200 000).

Prolongation de la campagne d’inscription des électeurs

Sami Ben Slama, membre du Bureau de l’Isie a proposé de prolonger la campagne d’inscription des électeurs.

Selon le calendrier proposé, les listes électorales sont vérifiées, imprimées, publiées et rendues publiques entre le 15 et le 20 juin.

La période entre le 18 juin et le 15 juillet sera consacrée aux contentieux relatifs à l’inscription des électeurs.

Le décret présidentiel n° 2022-506 du 25 mai 2022 invitant les électeurs à voter lors d’un référendum sur un nouveau projet de constitution de la république tunisienne le 25 juillet 2022 a été publié au Journal officiel.

I. B.