Tunisie : Inauguration de la rue Claudia Cardinale à la Goulette (Photos)

La rue Claudia Cardinale à la Goulette a été inaugurée ce matin en présence de la star tuniso-italienne.

La grande actrice internationale Claudia Cardinale se trouve en ce moment à Tunis pour un programme de visite de plusieurs espaces de la Capitale, dont son quartier natal, Piccola Sicila, à La Goulette, où une rue portant son nom a été inaugurée aujourd’hui, une initiative de la Municipalité de la Goulette.

La ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi, l’ambassadeur italien Larenzo Fanara et des représentants de la municipalité de la Goulette étaient présents à l’inauguration de la rue Claudia Cardinale où on vient de réaliser une énorme fresque murale avec son portrait, peinte par les deux artistes Mokhtar Ghrab et Hamadi Rebah.

Claudia Cardinale a également assisté hier soir à un concert de musique à l’église Saint-Augustin et Saint-Fidèle, elle a été aussi en visite à la Cité de la Culture de Tunis pour l’inauguration d’une exposition et la projection du film « Siciliens d’Afrique : Tunisie terre promise » réalisé par Marcello Bivona et produit par Alfonso Campisi.

F.B