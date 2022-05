La Cinémathèque tunisienne accueille du 22 au 25 juin le cycle de projections « Les vents d’Afrique : La troisième racine », une initiative de l’Institut Cervantes pour mettre en avant le cinéma afro-latin.

L’Institut Cervantes de Tunis et l’Ambassade d’Espagne à Tunis organisent le cycle de projections « Les vents d’Afrique : La troisième racine » qui aura lieu à la Cinémathèque tunisienne à la Cité de la Culture. Il s’agit d’un cycle itinérant qui passe par plusieurs pays grâce aux différents relais culturels de l’Institut Cervantes : Serbie, Allemagne, Angleterre, Maroc, Italie, Algérie et Tunisie.

Le programme comprend quatre films sortis entre 2015 et 2019 de différents pays. Une initiative de l’Institut Cervantes, en collaboration avec l’association Al Tarab et le FCAT (Festival de Cine africano) qui organisent ce cycle depuis l’année 2020.

« À l’exception douteuse du Brésil, le pays qui produit le plus de films d’ascendance africaine, les œuvres audiovisuelles afro-latines continuent d’être très rares et isolées, voire inexistantes. (…) La circulation de ces films est très faible et ils ont du mal à toucher un public conventionnel, presque toujours dans les festivals ou les sections de films latinos. Il n’y a pas de section mettant en avant les films afro-latins dans les festivals qui offrent le plus de place aux films de cette région. En Afrique, ces films ne circulent pas. »

F.B