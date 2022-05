Tunis : La Pop Folk s’invite à l’IFT avec le duo Ÿuma et la chanteuse Alexia Gredy Trio

Le duo tunisien Ÿuma omposé de Sabrine Jenhani et Ramy Zoghlami et la chanteuse Alexia Gredy Trio donneront un concert vendredi 3 juin 2022 à 20h à l’Institut français de Tunisie (IFT).

Hannet Lekloub est le troisième album du duo tunisien Ÿuma, composé de Sabrine Jenhani (chant) et Ramy Zoghlami (chant, guitare). Onze titres chantés en dialecte tunisien, qui s’inscrivent dans la mouvance indie Folk et fruit d’une fertile hybridation du monde contemporain.

Et pour rester dans la mouvance Folk, et plutôt Pop, Alexia Gredy au piano accompagnée de ses deux musiciens sera sur la même scène que Ÿuma en première partie de soirée avec son nouvel album Hors Saison qui est un recueil de petites histoires au goût légèrement suranné, aux mots tendres comme des premiers baisers et amers comme les derniers.

Alexia Gredy, dans la vraie vie, est tantôt timide tantôt inébranlable et ses chansons lui ressemblent. A défaut de choisir, elle préfère explorer à l’instinct et sans déguisement la charge émotionnelle de sa mémoire, livrer une étude sur la nature de l’amour moderne et dresser son auto-portrait : celui d’une artiste en fleur dans une époque finissant de confondre pulsions et désirs. Et même si elle attaque parfois ses phrases dans un souffle trop court, on reste marquée par ses émouvantes faiblesses, toujours un voile, une candeur, une émotion différée où l’intime frôle à l’oblique, sans jamais tout dévoiler.

Les billets (10 dt) sont en vente à l’accueil de l’IFT.

