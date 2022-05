Tunisie : John, un ressortissant guinéen tué dans une rixe à Sfax

Un ressortissant guinéen âgé de 35 ans, connu sous le surnom de John C. a été tué à l’arme blanche, à l’aube de ce lundi 30 mai 2022, dans une violente rixe qui a éclaté à Sfax entre des Guinéens et des Camerounais et qui a également fait 4 blessés.

Une enquête a été ouverte par le ministère public du tribunal de première instance de Sfax 2, qui a chargé la police et la garde nationale de mener les investigations nécessaires afin d’identifier les auteurs du meurtre.

De son côté, un ami de la victime, Badje Goli a appelé ses compatriotes au calme en rappelant que l’affaire est entre les mains de la justice, tout en demandant la communauté camerounaise de ne pas cacher les suspects.

«Nous sommes des frères et nous devons nous calmer..nous devons laisser la police faire son travail pour que justice soit faite. John C. a été assassiné et il s’agit d’un complot… La Tunisie est un pays de droit et la police va faire son travail et ceux qui cachent les tueurs sont considérés comme complices», a-t-il lancé dans une vidéo partagée, cet après-midi, sur les réseaux sociaux, en remerciant la police de Sfax pour les efforts fournis afin d’essayer de mettre la main sur les meurtriers.

Selon la même source, Jhon C. est fils unique et il s’est récemment marié en Tunisie. Son épouse est enceinte d’un petit garçon…

Y. N.