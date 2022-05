Bibliothèque nationale de Tunisie : Une plateforme numérique pour conserver le patrimoine écrit

La Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT) vient de lancer sa plateforme numérique. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de la décentralisation des archives de l’institution.

Une plateforme numérique multilingue vient d’être lancée où se réunissent les différents ouvrages et documents de la Bibliothèque nationale. Un travail de plusieurs années qui vient de porter ses fruits et qui facilitera désormais le travail des étudiants et des chercheurs.

Le portail fournit quatre sous-portails interconnectés bénéficiant d’un accès commun à la base de donnés documentaire et numérique de manière structurée et systématique. Il propose également un accès à la plateforme du Musée du Patrimoine écrit (MPE) et au projet « Ouï lire » des livres audio.

Lors de la cérémonie du lancement de la plateforme, la directrice de la Bibliothèque nationale Raja Ben Slama a souligné l’urgence de numériser les archives de l’institution afin de les conserver et de décentraliser l’accès à ce trésor national. Le projet a été réalisé grâce à un travail commun entre le ministère des Affaires culturelles, la Bibliothèque nationale, Beit Al Hikma et le groupe Archimed.

F.B