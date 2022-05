Pour une conservation durable des ressources génétiques animales des pays du Maghreb

Un atelier régional maghrébin est organisé à Tunis, les 30 et 31 mai 2022 à Tunis, afin de discuter les résultats du protocole d’accord sur la collecte des données sur les populations des races animales domestiques de ces pays dans le système d’information sur la diversité des animaux domestiques (DAD-IS).

Ce système est une Interface et base de données en lignes sur les races domestiques. Il contient des informations sur près de 9000 races et quelques 15 000 populations raciales nationales et permet d’avoir une connaissance des ressources génétiques dans les pays du Maghreb (Système d’Information sur la Diversité des Animaux Domestiques (DAD-IS) | Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (fao.org). Ces recensements et la caractérisation de ces ressources génétiques animales sont un préalable fondamental pour leur conservation, leur utilisation durable et leur préservation.

Mohamed Bengoumi, expert international de la production et la santé animale au bureau de la FAO pour l’Afrique du Nord, est revenu sur la stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux, lancée par la FAO (1993) et a rappelé l’importance de ce cadre de référence mondial pour les actions nationales, régionales et internationales en matière de conservation, d’utilisation durable et de mise en valeur des ressources génétiques des animaux d’élevage.

M. Bengoumi a précisé que les travaux de cet atelier font suite à un premier protocole de coopération signé entre l’Union du maghreb arabe (UMA) et la Fonds alimentaire mondial (FAO Afrique du Nord). Ce protocole fédère l’adhésion des pays du Maghreb à collecter les données sur la diversité des races animales domestiques pour permettre une caractérisation et un suivi, prérequis essentiel pour l’utilisation durable de ce capital animalier.

Dans son allocution, Taïeb Baccouche, secrétaire général de l’UMA, a affirmé que «la préservation de la diversité des ressources génétiques est une composante essentielle pour toutes les interventions visant à assurer la sécurité alimentaire. La diversité des ressources génétiques joue un rôle crucial pour répondre aux besoins des pays du Maghreb, comme il est devenu nécessaire de maintenir l’efficacité des systèmes de production en vue d’atteindre une sécurité alimentaire durable à la mesure des services fournis par les écosystèmes, afin de réduire les ravageurs et les maladies, en particulier les maladies transfrontalières».

Lien d’accès au DAD-IS en arabe : نظام معلومات التنوع الحيواني المحلي (DAD-IS) | منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (fao.org)