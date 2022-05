Tunisie : l’AAAID veut contribuer à l’accompagnement des petits agriculteurs

L’accompagnement des petits agriculteurs et leur encadrement pour assurer la réussite et la pérennité de leurs projets, afin qu’ils puissent s’intégrer dans le circuit économique en Tunisie était au cœur de la rencontre tenue lundi 30 mai par le ministre de l’Economie et du Plan Samir Saied et le président de l’Arab Authority for Agricultural Investment and Development (AAAID) Mohammed bin Obaid Al Mazrooei.

M. Saied a souligné la nécessité d’identifier des mécanismes complémentaires aux programmes initiés par les institutions financières, dont la Banque nationale agricole (BNA Bank) et les structures concernées par l’investissement pour faciliter davantage l’accès au financement des agriculteurs.

Les deux parties ont également évoqué les projets agricoles au financement desquels l’AAAID contribue en partie, notamment ceux de production laitière et d’aquaculture.

Pour sa part, M. Al Mazrooei a souligné l’engagement de l’AAAID à développer le partenariat et la coopération avec la Tunisie, et sa volonté de contribuer à de nouveaux grands projets intégrés, compte tenu des opportunités qu’ils offrent pour dynamiser l’activité économique, soutenir les exportations, créer des emplois supplémentaires et assurer la sécurité alimentaire du pays.

Il a réitéré la disponibilité de l’AAAID à étudier tous les mécanismes pouvant être mobilisés pour soutenir les petits agriculteurs.

D’après Tap.