L’Institut Français de Tunisie (IFT) accueille à partir d’aujourd’hui, mercredi 1er juin, l’exposition « Quand les femmes transforment les villes » sur les histoires et les réalités des femmes dans les villes tunisiennes.

« Quand les femmes transforment les villes » est une exposition organisée par l’IFT en partenariat avec Cities Alliance. Elle montre que les villes, développées et conçues par et avec les femmes, sont des villes inclusives où les femmes peuvent poursuivre leurs rêves et pratiquer leurs droits en tant que citoyenne égales.

Qu’il s’agisse de la sécurité publique, des opportunités économiques ou de la participation culturelle, les espaces urbains discriminent les femmes de manière disproportionnée. L’exposition propose de raconter les histoires et les parcours de femmes qui contribuent au changement de leurs villes en Tunisie.

L’exposition se poursuit jusqu’au 14 juin. L’accès est libre et gratuit.

