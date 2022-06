Tunisie : Saïed annonce des mesures imminentes contre des juges corrompus

Le chef de la l’État Kaïs Saïed a présidé, ce mercredi 1er juin 2022, un conseil des ministres consacré à l’examen de décrets, notamment celui relatif au Conseil supérieur provisoire de la magistrature. Il s’est à ce propos indigné de la situation de la Justice en Tunisie et le retard des réformes qui devraient y être menées, tout en annonçant que des mesures seront prises contre des juges corrompus.

Kaïs Saïed, qui a dénoncé un laxisme et une justice de deux poids deux mesures, estime que la situation ne peut pas durer ainsi : «Il est inacceptable que les Palais de justice soient devenus des lieux sans justice», a-t-il lancé, en réaffirmant sa volonté à ne pas vouloir s’immiscer ou intervenir dans le pouvoir judiciaire, et en ajoutant : «Mais La responsabilité et le devoir nous poussent à prendre une décision historique, on ne laissera pas le peuple tunisien et l’État tunisien dans cette situation»

Le président de la république a ensuite affirmé qu’il ne citera pas de noms de magistrats, mais que ceux-ci seront publiés lorsque les décisions nécessaires seront prises, tout en énumérant des abus enregistrés au sein de la justice, évoquant notamment des affaires «de corruption, d’enrichissement illicite, de terrorisme, de contrebande, de blanchiment d’argent, d’interventions au profits de prévenus (certains même accusés de terrorisme), l’affaire de l’appareil secret (lié au parti islamiste Ennahdha et accusé d’être derrière les assassinats politiques de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi, Ndlr), de dissimulation de preuves, ou encore des affaires de mœurs (citant une plainte déposées par 3 juges pour harcèlement) et d’autres liées à des trafics de drogue»…

«Nous avons alerté à ce propos de nombreuses fois pour que la justice procède elle-même à son propre assainissement…Le peuple tunisien a perdu patience et cette situation ne peut pas durer Ad vitam æternam et nous devons prendre les décisions nécessaires pour que la justice soit indépendante, juste et équitable… », a-t-il encore ajouté, tout en affirmant que les décisions qui seront prises représentent «un moment historique».

Vidéo

Y. N.