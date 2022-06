Lancement des Journées tunisiennes des Droits d’auteur et des Droits voisins

La première édition des Journées tunisiennes des droits d’auteur et des droits voisins aura lieu du 3 au 5 juin à La Cité de la Culture de Tunis.

Le ministère des Affaires culturelles et l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins organisent Les Journées tunisiennes des Droits d’auteur et des droits voisins dans leur première édition qui s’étalera sur trois journées (les 3, 4 et 5 juin 2022).

L’événement comprendra une exposition en hommage au peintre tunisien Hedi Turki (1922 – 2019), une conférence autour du thème du marché de l’art et de la propriété intellectuelle, une exposition en hommage au peintre tunisien Mongi Maatoug, ainsi qu’une grande soirée musicale à la salle de l’Opéra sous la direction du maestro Mohamed Lasoued.

F.B