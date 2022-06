Sadok Belaïd : «Kaïs Saïed a eu tort…»

Bien qu’il ait été nommé par le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, à la tête du Comité national consultatif pour la nouvelle république, Sadok Belaïd n’a pas usé de la langue de bois en donnant son avis sur la politique du président de la république depuis le 25 juillet 2021. Selon lui, ce dernier a eu tort d’activer l’article 80 de la constitution.

Le professeur de droit constitutionnel a estimé, lors de son intervention, ce jeudi 2 juin 2022, sur les ondes de Mosaïque FM, que cet article n’était pas compatible avec la situation du pays.

«J’estime que la situation dans le pays nécessitait l’application de l’article 72, qui permet au chef de l’Etat de prendre les mesures appropriées», a-t-il ajouté.

Pour rappel, le chef de l’Etat s’est quasiment approprié tous les pouvoirs, en appliquant l’article 80 de la constitution, en prétextant «un péril imminent menaçant l’intégrité nationale».

Voici, en revanche, le texte de l’article 72 : «Le président de la république est le chef de l’État et le symbole de son unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect de la constitution.»

C. B. Y.