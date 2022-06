Sonede : Coupures et perturbations dans la distribution de l’eau dans plusieurs quartiers du Grand-Tunis

Suite à des travaux menés par un citoyen, des coupures et des perturbations de l’approvisionnement en eau courante sont enregistrées, depuis 14h, ce jeudi 2 juin 2022, dans différents quartiers du Grand-Tunis, annonce la Société nationale de distribution et d’exploitation des eaux (Sonede), en précisant que la reprise de l’approvisionnement sera communiquée ultérieurement, après la détermination du délai d’intervention de ses services.

La Sonede explique que ces perturbations, ont été enregistrées à El-Menzah 1, 2, 4, 5, 6 et 8, à la Cité Mahrajene, à Mutuelleville, à la Cité Essalama, au Manar 1 et 2 et à Notre-Dame, suite à des travaux lancés par un citoyen, sans prévenir au préalable, ce qui a causé une panne au niveau du canal principal de distribution au niveau de rue Ibn Mandhour à Mutuelleville.

Le retour à la normale sera annoncé ultérieurement indique la Sonede, en précisant que l’intervention est en cours.

Y. N.