Tunisie-Ghazi Chaouachi : «Kaïs Saïed veut mettre la main sur le pouvoir judiciaire»

Le secrétaire général du Courant démocrate (Attayar), Ghazi Chaouachi, a critiqué le décret présidentiel modifiant le décret du Conseil supérieur de la magistrature et celui relatif à la révocation de 57 juges, considérant que la décision du président de la république, Kaïs Saïed, est «unilatérale et injuste à l’égard des juges qui s’opposent à son ingérence dans l’autorité judiciaire», selon ses termes.

M. Chaouachi a déclaré qu’à travers la décision de révoquer les juges, prise hier soir, mercredi 1er juin 2022, le chef de l’État cherche à mettre la main sur le pouvoir judiciaire, à intimider les juges et à les menacer de révocation s’ils refusent d’appliquer ses décisions, toujours selon ses termes.

Le président d’Attayar a appelé toutes les forces civiles à s’opposer à cette démarche présidentielle, notant que «cette phase sera suivie par d’autres dont les prochaines cibles seront les médias et les partis politiques».

M. Chaouachi a affirmé que les partis Ettakatol, Al-Qotb, Al-Joumhouri, le Parti des travailleurs et Attayar ont décidé de boycotter le référendum du 25 juillet sur la réforme de la constitution et d’utiliser tous les moyens pour l’empêcher et le faire capoter.

I. B.