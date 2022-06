La Biat présente sa salle des marchés fraîchement inaugurée

A l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle salle des marchés, à son siège social, à Tunis, la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat), a organisé, hier, jeudi 2 juin 2022, dans une ambiance conviviale, une conférence et un cocktail dînatoire en l’honneur de sa clientèle corporate et institutionnelle.

Par Cherif Ben Younès (avec communiqué)

«Il s’agit d’une salle des marchés modèle, ergonomique, et comportant de hauts experts dans l’intégrité des marchés», a déclaré Mohamed Agrebi, directeur général de la Biat, lors de son allocution, avant de remercier Jalloul Ayed, qui a contribué à la réalisation de ce projet, en rappelant qu’il s’agit d’«un grand expert international dans le domaine économique et financier».

L’ancien ministre qui était d ‘ailleurs présent à cet événement a, de son côté, assuré qu’il s’agissait d’une une journée historique, «parce que cette salle des marchés est très importante compte tenu du retard qu’a pris notre système financier».

Les présents ont, par ailleurs, assisté à une présentation du savoir-faire et des différentes solutions offertes regroupées par ligne de métiers. Une visite de la salle a également été organisée pour les clients.

Des talents spécialisés, une technologie de pointe et un aménagement moderne et ergonomique

Les activités de marchés à la Biat sont organisées en lignes de métier : change, produits de taux, actions, gestion de la trésorerie dinars et devises de la banque, etc. Ces métiers sont dressés par les traders et les structureurs en charge de la gestion des positions et de la conception de solutions financières permettant aux clients de se couvrir contre les différents risques de change, de taux et de matières premières. La nouvelle organisation compte également une équipe de sales dédiée à l’accompagnement des clients à travers l’analyse de leurs besoins et la proposition de solutions financières optimales.

L’équipe de la salle des marchés conjugue l’expérience des séniors et la créativité de la jeunesse grâce à des profils spécialisés et complémentaires.

Un nouveau système d’information a été mis en place et couvre l’ensemble des métiers de la salle des marchés : le front, le middle et le back office ainsi que la gestion des risques. Il a permis d’élargir la gamme des solutions financières proposées tout en assurant une meilleure gestion en temps réel des positions et des actifs.

La capacité de la nouvelle salle des marchés a considérablement augmenté et compte aujourd’hui 42 positions. Elle répond aux standards internationaux avec un design moderne, un ameublement ergonomique et des équipements de pointe pensés dans la durabilité. Il s’agit d’un espace ouvert permettant une communication très fluide entre les différents collaborateurs et les fonctions support qui les accompagnent.

Les clients au coeur de la transformation de la Banque de Financement et d’Investissement de la BIAT

Acteur majeur de la place, la Biat a développé les métiers de Banque de Financement et d’Investissement (BFI) afin d’offrir ses clients corporate, institutionnels et investisseurs une gamme complète et adaptée de solutions et de services.

Opérant dans les métiers de financement, de marchés de capitaux, de capital investissement, de corporate finance, de cash management et de trade finance, la BFI est considérée comme le partenaire privilégié de ses clients. Ses équipes s’appuient sur les différents experts métiers du groupe Biat spécialisés dans le digital, les risques, l’assurance, l’intermédiation boursière, la gestion d’actifs ainsi que la recherche économique. Ce réseau d’expertise joue un rôle essentiel dans la qualité de l’accompagnement offert à la clientèle.

Consciente de l’évolution de son environnement, de l’importance que représentent les activités de la Banque de Financement et d’Investissement pour ses clients, la Biat se veut avant-gardiste. Elle se positionne en tant qu’apporteur de solutions innovantes en investissant dans des moyens techniques et humains lui permettant de faire un saut qualitatif tout en consolidant ses acquis.

Une banque qui a développé toutes les activités bancaires

La Biat, banque universelle, a développé toutes les activités de banque et constitue aujourd’hui un groupe financier avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de l’intermédiation boursière, de la gestion d’actifs, du capital investissement et du conseil.

Appuyant son développement sur la proximité et l’engagement, la Biat met son expertise et sa solidité au profit de ses clients et de l’économie de la Tunisie. La complétude des métiers du Groupe Biat et son organisation permettent de développer des synergies efficaces et une offre pertinente et complète pour l’ensemble de sa clientèle : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la Biat a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. Implantée sur tout le territoire, la Biat compte 206 agences à fin 2021.