L’Espérance de Tunis déplore le décès de son ancien joueur Boulbeba Saafi

L’Espérance sportive de Tunis (EST) a déploré, ce vendredi 3 juin 2022, le décès de son ancien joueur Boulbeba Saafi, en présentant ses condoléances les plus attristées à sa famille, ses proches et amis.

Selon l’Association Des Anciens Footballeurs de l’EST, Boulbeba Saafi est décédé, à l’âge de 36 ans, dans un accident de la route, survenu, cet après-midi, à la Manouba.

Grand fan de l’Espérance de Tunis, Boulbeba Saafi a évolué avec les Sang et Or, de 2005 à 2008 et avait éaglement porté le maillot de l’Avenir sportif de la Marsa (2009), ainsi que l’AS Kasserine (2009-2011) et le MC El Eulma (Algérie) en 2011 ( Ligue Algérienne Professionnelle 1)

Y. N.